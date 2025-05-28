Росприроднадзор взыскивает 129 млн рублей с застройщика из Новороссийска

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с требованием о взыскании с ООО «Новые технологии» более 129 млн руб. за ущерб, нанесенный почве. Об этом сообщается в карточке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исковое заявление надзорного ведомства принято к рассмотрению судом. Предварительное судебное заседание назначено на 1 июля 2025 года. Заявление подано с соблюдением всех требований Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Компания-ответчик зарегистрирована в Новороссийске и специализируется на возведении зданий. На этом этапе рассмотрения подробности процесса не раскрываются.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новые технологии» (ООО «НТ») зарегистрировано в 2008 году. Основной вид деятельности предприятия — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 23,4 млн руб., убыток — 3,1 млн руб. Учредителями общества в равных долях являются Михаил Печников и Василий Пенчуков (по 50% УК).

Тат Гаспарян