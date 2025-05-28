В Новороссийске на модернизацию стадиона «Центральный» ежегодно выделяют 69 млн

На модернизацию стадиона «Центральный» в Новороссийске с 2023 года ежегодно выделяют по 69 млн руб. из муниципального бюджета города. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

«Глава Новороссийска Андрей Кравченко является болельщиком "Черноморца" и уделяет команде особое внимание. Общий бюджет выделенных средств на сегодня составляет порядка 200 млн руб.»,– сообщили в администрации.

Средства направили на обеспечение безопасности, обновление технического оснащения, создание комфортной инфраструктуры и поддержание ее надлежащего состояния.

По данным администрации, за бюджетные средства на стадионе установили новое видеотабло, 86 камер видеонаблюдения, 25 рамок металлодетекторов, заменили газон на искусственное покрытие высшего качества с международным сертификатом, увеличили число входных групп западной и южной трибуны, приобрели новые сидения и заменили осветительные приборы.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 23 мая «Черноморцу» отказали в получении разрешительной документации для участия в РПЛ, клубный стадион не прошел лицензирование. С аналогичной проблемой столкнулись «Химки» и «СКА-Хабаровск». По итогам сезона «Черноморец» финишировал на третьей позиции в турнирной таблице Первой лиги и должен был попадать в стыковые матчи за выход в РПЛ.

После отказа в получении лицензии для участия в Российской премьер-лиге в «Черноморце» подчеркнули, что намерены воспользоваться правом обжаловать данное решение в апелляционном комитете РФС.