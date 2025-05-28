Квартиры застройщика-банкрота СК «Грань» в Цемдолине продадут на аукционе

Конкурсный управляющий Андрей Гейко объявил о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества банкрота ООО СЗ «СК Грань». Общая цена 17 квартир, которые выставлены на торги, составляет 91 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На аукцион выставлено 17 квартир, расположенных по адресу: город Новороссийск, село Цемдолина, улица Кипарисовая, 10. Площадь помещений варьируется от 20,7 до 66,8 кв. м. Начальная стоимость лотов составляет от 3 до 9,7 млн руб. Наиболее дорогой объект — квартира площадью 66,8 кв. м с начальной ценой 9,7 млн руб. Самые доступные варианты — две квартиры площадью около 20 кв. м, каждая оценена в 3 млн руб.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены лота. Шаг аукциона составляет 5% от стартовой стоимости каждого объекта. Торги назначены на 10 июля на электронной площадке «Центр дистанционных торгов».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «СК Грань» зарегистрировано в Новороссийске в 2019 году. Компания занимается деятельностью заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал общества — 300 тыс. руб. Учредитель организации — Амалия Гаводьян.

Арбитражный суд Краснодарского края в июле 2024 года удовлетворил заявление ИФНС по городу Новороссийску о признании ООО «Специализированный Застройщик СК Грань» несостоятельным. Требования налоговой инспекции в размере 3,3 млн руб. основного долга и 760 тыс. руб. пени включены в третью очередь реестра требований кредиторов застройщика. Общая сумма задолженности компании перед налоговой службой составила более 4 млн руб.

Тат Гаспарян