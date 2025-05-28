КТК увеличил перевалку нефти на морском терминале в Новороссийске

За пять месяцев 2025 года на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) отгружено более 28 млн т нефти. Это на 1,4 млн т нефти больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

«Продолжается подготовка к замене двух выносных причальных устройств на Морском терминале КТК. В рамках проекта завод-изготовитель выполнил производство основных подшипников и подшипников вертлюга, а также всех 12 якорей-кессонов, поставка которых в Новороссийск ожидается в 2025 году»,— говорится в сообщении.

В этом году на всех трех выносных причальных устройствах (ВПУ) планируется заменить 47 подводных и плавучих шлангов. ВПУ будут последовательно выводиться из эксплуатации для осуществления этих операций.

Коэффициент эксплуатации оборудования трубопроводной системы с января по апрель 2025 года составил 0,993. С начала текущего года на линейной части и нефтеперекачивающих станций (НПС) выполнено свыше 10 тыс. плановых ТО.

Успешно завершены восстановительные работы на НПС «Кропоткинская». С 23 мая 2025 года она введена в эксплуатацию. Восстановление заняло 87 дней.

Алена Воробьева