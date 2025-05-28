Более 1 тысячи детей из Подмосковья отправят в летние лагеря Анапы и Адлера

С 26 по 28 мая более 1 тыс. детей из Московской области отправятся в лагеря «Медвеженок» в Анапе, а также «Золотой колос» и «Созвездие» в Адлере. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

В первую смену в приморских лагерях отдохнут более 1 тыс. детей из Подмосковья, всего в лагерях на Черноморском побережье в летние каникулы побывают более 4 тыс. детей из Московской области. Ежегодная летняя оздоровительная кампания региона охватит более 100 тыс. детей.

Бесплатные путевки в лагеря предоставляют для детей из семей с низким доходом, а также для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Бесплатными путевками также обеспечивают детей участников спецоперации.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что отдыхающих в Анапе детей будут возить на пляжи Новороссийска. В городе-герое к курортному сезону откроют 28 пляжей. Купальный сезон продлится с 1 июня до 15 сентября 2025 года.

В курортный сезон ожидается повышенная плотность транспортного потока на дорогах края — порядка 2 млн автомобилей. Наиболее сложные направления — в сторону Джубги и Горячего Ключа.