Боксер Федор Чаталбаш из Геленджика вошел в сборную России

Воспитанник спортивной школы «Фортуна» Федор Чаталбаш из Геленджика принял участие в первенстве России по боксу среди молодежи 19-22 лет, которое прошло в Краснодаре. Спортсмен вошел в сборную России, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Федор провел два напряженных поединка, показав достойную борьбу, но, к сожалению, уступил в четвертьфинале. Несмотря на это, его упорство и мастерство принесли плоды: Федор занял почетное 5-е место и попал в состав сборной России среди молодежи»,— говорится в сообщении.

В первенстве России по боксу среди молодежи приняли участие 376 спортсменов. Федор Чаталбаш выступал в весовой категории до 63,5 кг. Вместе с ним в этой категории за победу боролись 22 спортсмена.

Алена Воробьева