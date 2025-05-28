В Новороссийске наградили военных, защитивших город от атаки БПЛА 3 мая

В ночь на 3 мая военнослужащие Новороссийска отбили массированную атаку беспилотников, защитив стратегически важный объект – склад горюче-смазочных материалов. Награждение состоялось на аппаратном совещании в администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Глава города Андрей Кравченко вручил почетные грамоты защитникам, среди награжденных – замкомандира войсковой части Денис Климов, командиры отделений взвода воздушного наблюдения рядовой Александр Азнауров и ефрейтор Владимир Архипов.

Грамоты также получили прожекторист отделения взвода воздушного наблюдения рядовой Александр Белов, командир отделения взвода огневого поражения рядовой Максим Розенберг и другие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что после массированной атаки беспилотников пострадали более 95 квартир, пятеро человек получили ранения. Наибольшие разрушения зафиксированы в жилом комплексе «Аврора», где пострадала 31 квартира.