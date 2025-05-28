В Новороссийске 12-летний ребенок погиб при падении с электросамоката

Ребенок погиб 24 мая 2025 года в результате аварии на электросамокате. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Школьник наехал на металлический трос-ограждение, установленный на территории заправочной станции. Столкнувшись с препятствием, школьник упал и ударился головой, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняются, правоохранительные органы организовали проверку.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске с начала года заблокировали более 1 тыс. аккаунтов пользователей СИМ. Компаниями разработана шкала штрафов за несоблюдение ПДД.