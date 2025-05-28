Эколог: на появление водорослевой камки в Анапе влияет направление ветра

Эколог Вениамин Голубитченко считает, что сильное влияние на появление камки водорослей на побережье Анапы оказывает направление ветра. Об этом эксперт сообщил «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

По словам эколога, морская флора формируется не только у побережья, водоросли размножаются в метровом слое у поверхности воды. При южном ветре водоросли прибивает к берегу, сбивает в комки и выбрасывает на песок. Если сохраняется северо-восточное направление ветра, то у берегов наблюдается незначительное количество морской флоры, которая оседает на дне. Для формирования процессов направление ветра должно сохраняться 5-10 дней.

«Еще 20 лет назад водорослевая камка была в Анапе только в июле или в августе, потом начала постепенно появляться раньше. Последние 10 лет мы наблюдаем заметные выбросы морской флоры в мае, это нормальный процесс»,– подчеркнул эксперт.

Эколог также опроверг мифы о взаимодействии мазута и водорослей – по его словам, они практически не пересекаются, только если большой выброс мазута попадет в большой комок морской флоры. Поверхность водорослей достаточно слизистая, чтобы мазут к ней не прилипал.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе установили экраны с информацией о запрете купания на пляжах. Предупреждающие сообщения о введенных ограничениях транслируются каждые 3–5 минут на 34 медиаэкранах, установленных в различных районах курорта.

Кроме того, на ряде пляжей установлены аншлаги и предупреждающие таблички. Для усиления контроля также введено патрулирование с использованием громкоговорителей.