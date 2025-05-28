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В Анапе подрядчик срывает сроки строительства школы на 1,5 тысяч мест

Анапская межрайонная прокуратура проверила ход строительства образовательной школы в селе Цибанобалка на 1,5 тыс. мест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

По итогам проверки выяснилось, что исполнитель работ нарушил сроки выполнения отдельных этапов строительства. Подрядчику было указано на необходимость активизации строительства и своевременную закупку отделочных материалов.

Также в связи с нарушением сроков выполнения отдельных этапов строительных работ руководителю предприятия подрядчика внесено прокурорское представление.

Алена Воробьева

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