В Анапе транслируют на 34 экранах предупреждение о запрете купания на пляжах

Жителей и туристов в Анапе предупреждают о запрете купания в море и закрытых пляжах на видеоэкранах. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

«Информация размещена и повторяется каждые 3-5 минут на всех медиаэкранах курорта. Они расположены в разных районах города, информируют туристов о временном ограничении функционирования пляжей»,— говорится в сообщении.

На 150 пляжах в Анапе и Темрюкском районе также установлены таблички о запрете купания. Работа пляжных территорий ограничена из-за проведения работ по ликвидации ЧС.

Алена Воробьева