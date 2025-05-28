Начальник УКС правительства Бурятии помещен под домашний арест

Советский районный суд Улан-Удэ по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника ГКУ «Управление капитального строительства» (УКС) правительства Бурятии Анатолия Урбанова. Как сообщается на официальном сайте суда, под домашним арестом Анатолий Урбанов пробудет до 26 июля этого года.

«Органами следствия Урбанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, а именно в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. По версии следствия, Урбанов при реализации госконтракта на выполнение работ по реконструкции здания театра кукол "Ульгэр" необоснованно заключил допсоглашения с подрядчиком, что позволило перечислить ему дополнительные бюджетные средства в обход установленного законодательством РФ размера аванса»,— отмечается в сообщении суда.

Из сообщения суда также следует, что в ходе судебного заседания фигурант уголовного дела и его защитники просили отказать в удовлетворении ходатайства следствия, ссылаясь на состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей и необходимость ухода за пожилым родственником. Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания Урбанову иной, более мягкой меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Анатолий Урбанов был задержан 27 мая.

Влад Никифоров, Иркутск