Келлог: мы получили список условий от Украины и должны получить такой же от РФ
США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта. Аналогичный Штаты ожидают получить от России, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News.
Кит Келлог
Фото: Yves Herman / Reuters
Он рассказал, что после получения меморандума ожидается новый раунд переговоров. Кит Келлог предполагает, что встреча может состояться в Женеве. Также господин Келлог заявил, что необходимо продолжить оказывать давление на Россию. По его мнению, это поможет ускорить переговорный процесс.
Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в российский вариант меморандума по Украине войдут условия, сроки и ключевые принципы урегулирования. Она не сказала, когда документ будет готов, но уточнила, что после его сразу же отправят на Украину.
О перспективах нового раунда переговоров России и Украины — в материале «Ъ».