Келлог: мы получили список условий от Украины и должны получить такой же от РФ

США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта. Аналогичный Штаты ожидают получить от России, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Yves Herman / Reuters Кит Келлог

Фото: Yves Herman / Reuters

Он рассказал, что после получения меморандума ожидается новый раунд переговоров. Кит Келлог предполагает, что встреча может состояться в Женеве. Также господин Келлог заявил, что необходимо продолжить оказывать давление на Россию. По его мнению, это поможет ускорить переговорный процесс.

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в российский вариант меморандума по Украине войдут условия, сроки и ключевые принципы урегулирования. Она не сказала, когда документ будет готов, но уточнила, что после его сразу же отправят на Украину.

О перспективах нового раунда переговоров России и Украины — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич