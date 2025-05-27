Келлог: следующий раунд переговоров России и Украины может пройти в Женеве

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог допустил, что следующий раунд мирных переговоров между Москвой и Киевом может пройти в Женеве. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Нам бы хотелось провести его (следующий раунд. — "Ъ") в Ватикане, и мы были готовы сделать что-то подобное, но русские не захотели ехать туда, в Ватикан, поэтому я думаю, что следующим местом (проведения переговоров. — "Ъ") может стать Женева»,— сказал господин Келлог в эфире Fox News.

21 мая готовность организовать встречу России и Украины в Ватикане подтвердил папа римский Лев XIV. Как писало Bloomberg, такой вариант поддерживают президент США Дональд Трамп и европейские лидеры, в то время как Россия предпочитает продолжить переговоры в Стамбуле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «неэлегантным» выбор Ватикана как площадки для переговоров Москвы и Киева. 27 мая по итогам переговоров с главой МИД Турции Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает Стамбул как приоритетную площадку для переговоров с Украиной.

О том, как Турция резервирует за собой роль посредника, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая