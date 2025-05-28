55 самолетов направили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

55 самолетов по состоянию на 10:00 мск ушли на запасные аэродромы из-за введенных ранее ограничений на полеты в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация. В аэропортах региона задержаны более чем на два часа 52 рейса, отменены 62. Перенаправленные рейсы приняли, в частности, в петербургском Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Работа гражданской авиации в условиях ограничений — на особом контроле Минтранс и Росавиации,— говорится в Telegram-канале ведомства. — Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов — это приоритет».

Сегодня ночью ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во всех аэропортах московского авиаузла. К 7:15 мск воздушные гавани возобновили работу. На фоне закрытия аэропортов авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на 28 мая на подлете к столице сбили 33 беспилотника.