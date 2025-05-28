«Аэрофлот» изменил расписание рейсов в связи с закрытием аэропортов Москвы

На фоне временных ограничений в работе московского аэропорта Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот» заявила о корректировке расписания: в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании отметили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билета, а пассажирам, которые решат отказаться от перелета, вернут деньги.

По данным Росавиации, аэропорт Шереметьево не работает с 3:15 мск 28 мая. Ограничения также введены в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский.

С 00:00 мск 28 мая на пути к Москве было сбито 33 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.