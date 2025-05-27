Песков: Россия будет обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров

Россия будет обеспечивать свою безопасность независимо от заявлений президента США Дональда Трампа и того, идет ли переговорный процесс по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что на любые попытки «хулиганить» с беспилотниками в российскими регионах Москва ответит зеркально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будете хулиганить — будете получать. И идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп, не говорит — Россия будет обеспечивать свою безопасность»,— отметил господин Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

Представитель Кремля также заявил, что создание неопределенности со стороны европейских стран станет таковой для них самих — и это обернется для ЕС бременем. «Посмотрим, смогут ли они унести это бремя»,— заключил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Евросоюз собирается снять ограничения на дальность применения оружия, поставляемого Украине.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года прямая встреча делегаций Москвы и Киева. Дата второго раунда переговоров еще не назначена. Сегодня глава МИД России Сергей Лавров назвал возможное место новых переговоров. По его словам, Стамбул является приоритетной площадкой для российской стороны. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог предположил, что стороны могут выбрать для этой цели Женеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Турция резервирует за собой роль посредника».