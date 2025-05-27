26-летний актер Глеб Калюжный ушел в армию со сборочного пункта на Угрешской в Москве, передает РБК. В марте в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kalyzhnyy Фото: @kalyzhnyy

Актера приехали провожать родственники, в том числе мама. Перед уходом Глеб Калюжный рассказал об ожиданиях от службы в армии. «Жду, что новые навыки обрету какие-то, друзей»,— сказал актер «Известиям». Он добавил, что поддерживает связь с российскими военными, с которыми познакомился на съемках фильма «Малыш».

Следственный комитет РФ говорил, что у Глеба Калюжного не было оснований для отсрочки, а вызов в военкомат в октябре 2024 года он проигнорировал, сменив место жительства. После возбуждения дела актер сам явился к следователю и частично признал вину. После он отправился в военкомат, где ему выписали штраф в размере 30 тыс. руб. и вручили повестку.

Подробности — в материале «Ъ» «Актер предпочел службу посадке».