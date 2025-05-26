МИД России: Лавров встретится с Фиданом 27 мая

Переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана запланированы на 27 мая. Об этом «Ъ» сообщили в МИД России. Визит турецкого министра в Москву стартовал 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

Ранее в МИД РФ сообщали, что Хакан Фидан планирует посетить Россию по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Стороны намерены обсудить вопросы формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и товарообмена между странами, отмечали во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщили в МИД Турции, господин Фидан уже провел встречу с Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на стамбульских мирных переговорах между РФ и Украиной. ТАСС со ссылкой на источник писал, что в первый день визита, 26 мая, турецкий министр также рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Хакан Фидан выступил посредником на первых с 2022 года переговорах России и Украины, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. По итогам контактов Хакан Фидан говорил, что стороны достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. 18 мая «РИА Новости» со ссылкой на турецкий источник писало, что ясности относительно места проведения будущего раунда еще нет. 26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никакой конкретики все еще нет.

Подробнее о процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Анастасия Домбицкая