Фидан и Мединский обсудили переговорный процесс по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан и помощник президента России Владимир Мединский в ходе встречи в Москве обсудили переговорный процесс по Украине. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Турции Хакан Фидан и помощник президента России Владимир Мединский (справа)

Фото: РИА Новости Глава МИД Турции Хакан Фидан и помощник президента России Владимир Мединский (справа)

Фото: РИА Новости

«Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась»,— цитирует агентство слова собеседника.

Как сообщили «Ъ» в МИД России, 27 мая Хакан Фидан также будет принят российским коллегой Сергеем Лавровым. ТАСС со ссылкой на источник писало, что в первый день визита, 26 мая, турецкий министр рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Хакан Фидан выступил посредником на первых с 2022 года переговорах России и Украины, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. По итогам контактов Хакан Фидан говорил, что стороны достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. 18 мая «РИА Новости» со ссылкой на турецкий источник писало, что ясности относительно места проведения будущего раунда еще нет. 26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никакой конкретики все еще нет.

Подробнее о процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Анастасия Домбицкая