Главные новости за 26 мая. Новороссийск

Глава семьи из Ростова-на-Дону рассказал «Ъ-Новороссийск» о первых минутах после удара беспилотника в ночь на 3 мая.

Пострадавшая при атаке БПЛА в Новороссийске ростовчанка находится в реанимации.

В Новороссийске полиция ищет осквернивших Вечный огонь.

На содержание дорог Анапы до конца 2026 года направят 141 млн руб.

На замену участка водовода в станице Раевская выделили 6,7 млн руб.

В порту Новороссийска за неделю выявили 39 случаев карантинных вредителей.

В Ростовской области приступили к вывозу замазученного песка из Анапы на кубанский полигон.

В Новороссийске выявили нелегальные такси на междугородних маршрутах.

Опрос: в Анапу в летний сезон готовы приехать 13% респондентов.

Отдыхающих в Анапе детей будут возить на пляжи Новороссийска.

В Анапе патрули с громкоговорителями совершают до 10 рейсов вдоль берега в день.

В Новороссийске на 20% сократят подачу воды из-за ремонтных работ 27 мая.