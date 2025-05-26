Пострадавшая при атаке БПЛА в Новороссийске ростовчанка находится в реанимации

Жительница Ростова-на-Дону, пострадавшая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск 3 мая, по-прежнему находится в реанимации. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказал ее супруг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Супруга сейчас в тяжелом состоянии в реанимации в Краснодаре. Дети уже в Ростове, с ними все хорошо. Я нахожусь пока в больнице в Краснодаре, состояние нормальное, раны заживают. Левый глаз не видит, правое ухо с разорванной барабанной перепонкой. Восстановлением буду заниматься уже в Ростове»,— рассказал Роман.

Глава семьи считает, что краснодарские врачи хорошо справились со своей работой, он отмечает высокий уровень заботы, квалификацию специалистов и высокотехнологичное оборудование. Пребывание в новороссийской больнице помнит плохо, однако уверен, что и там услуги оказывались на должном уровне.

«В Ростове с нами связывались 22-23 мая, к родственникам приходил специалист из соцзащиты, будут делать запрос в больницу на рассмотрение о возможности выделения материальной помощи. Больше пока по поводу оказания финансовой поддержки никто не связывался, в том числе от представителей Краснодарского края»,— подчеркнул пострадавший.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что глава семьи из Ростова рассказал о первых минутах после удара БПЛА в Новороссийске.