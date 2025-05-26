В Новороссийске выявили нелегальные такси на междугородних маршрутах

Рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной деятельности такси провели сотрудники ДПС в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В ходе рейдов выявлены водители, оказывающие нелегальные перевозки по маршруту Анапа — Новороссийск — Геленджик — Сочи (Аэропорт), а также по маршруту Анапа — Новороссийск — Геленджик — Краснодар — Кропоткин — Армавир — Ставрополь через сайт Едем.рф. без разрешительных документов на осуществление деятельности такси»,— говорится в сообщении.

В отношении виновных составлены административные материалы. Транспорт был помещен на специализированную стоянку. Пассажирам пришлось продолжить путь от автовокзала на междугороднем автобусе. В Госавтоинспеции напомнили, что для оформления разрешительных документов необходимо обратиться в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края через официальный сайт.

Алена Воробьева