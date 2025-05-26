Опрос: в Анапу в летний сезон готовы приехать 13% респондентов

Турпоток отдыхающих в предстоящий курортный сезон разделится на три направления, включая Крым, Сочи и Анапу, несмотря на запрет купания в море в последней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил новороссийский эколог Георгий Каваносян со ссылкой на опрос туристического портала «Крыша Турдома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«13% все равно готовы ехать в Анапу, хоть моря и не предвидится. Видимо, это либо те, кто хочет поддержать любимый курорт, либо те, кто готов подключиться к уборке мазута, который так или иначе будет выбрасывать в течение этого сезона. 26% собираются ехать в Крым и 22% в Сочи. Причем Крым на первом месте, и это объяснимо — на полуострове есть и на что посмотреть, и где отдохнуть, с учетом разной платежеспособности. Думаю, что как раз по этим курортам поток и распределится»,— пояснил господин Каваносян.

Также по результатам опроса 7% респондентов выбирают Абхазию, 2% — Геленджик, 8% — заграничные курорты. 5% опрошенных в этом году отдых не планируют.

Алена Воробьева