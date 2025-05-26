В Новороссийске полиция ищет осквернивших Вечный огонь

Двух жительниц Новороссийска ищет полиция после опубликованного в соцсетях видео с осквернением Вечного огня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Полиция проводит проверку после просмотра видео, на котором запечатлено, как в Новороссийске две девушки якобы прикурили сигарету от Вечного огня»,— говорится в сообщении.

Личности участников инцидента устанавливаются. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение. В Управление МВД России по Новороссийску сообщений по данному факту не поступало.

Алена Воробьева