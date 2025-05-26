В Ростовской области начали вывозить замазученный песок на кубанский полигон

26 мая в Ростовской области приступили к вывозу замазученного песка из Анапы на кубанский полигон. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

На территории полигона в Семикаракорском районе хранилось 1,8 тыс. т загрязненного песка. Первые загруженные автомобили уже покинули территорию полигона и направились в Краснодарский край. 26 мая планируют вывезти 200 тонн песка, а всю работу выполнить в течение 10 дней. Компания «Южный город» обеспечит транспортировку за свой счет.

По заключенному ранее госконтракту компания из Ростовской области ООО «Южный город» обязалась утилизировать 52 тыс. т замазученного песка из Анапы за 572 млн руб., срок исполнения контракта был установлен до конца декабря 2025 года.

Однако 25 января в ходе проверки полигона сотрудниками прокуратуры, Роспотребнадзора и Минприроды установлено, что полигон не готов к этой работе. На мусорный полигон в Семикаракорском районе успели завезти только 3% от запланированного объема (1,8 тыс. т).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что песок с высоким содержанием нефтепродуктов продолжают вывозить из ПВР в х. Воскресенском на утилизацию и обеззараживание на сертифицированные предприятия Кубани, процесс утилизации планируют завершить до конца мая.