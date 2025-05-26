В Новороссийске ищут подрядчика на замену водовода в станице Раевская

На замену участка водовода в станице Раевская выделили 6,7 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Водоканал города Новороссийска». Заявки принимаются до 2 июня 2025 года.

Согласно размещенной информации, подрядчику предстоит заменить водовод в станице Раевская по ул. Суворова, а также на ул. им. В. Шахтарина от ул. Овсянкина до ул. Южная. На выполненные работы подрядчик должен предоставить гарантию 60 месяцев.

Ценовые предложения ожидаются с 4 июня. Начальная цена контакта — 6,7 млн руб., по итогам аукциона она может измениться.

Ранее в Новороссийске определили подрядчика на капремонт участка Неберджаевского водовода. Сумма контракта составила 30,4 млн руб. Подрядчику предстоит заменить участок водовода от ул. Портовой до ул. Магистральной протяженностью 786 метров. Сейчас водопровод изношен на 100%, многочисленные ремонтные вставки и сварные швы утратили герметичность.

Алена Воробьева