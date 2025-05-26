На содержание дорог Анапы до конца 2026 года направят 141 млн рублей

В Анапе на работы по содержанию улично-дорожной сети выделят 141 млн руб. Это начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на Госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

По контракту подрядчик обязуется обеспечить организацию круглосуточного дежурства службы инженерно-технических работников и ежедневный мониторинг состояния улично-дорожной сети (не менее 70 км в день).

Подрядчик обязуется ремонтировать поврежденные участки дороги, а также обеспечить готовность парка уборочной техники в зимний период и заготовить материально-технические ресурсы для борьбы с гололедицей.

Контракт финансируется из местного муниципального бюджета. На 2025 год направят 31 млн руб., на 2026 год – 110 млн руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе перекрывают выезды на пляжи. Спецтехника делает рвы и перекрывает участки, которые можно использовать для несанкционированного выезда на пляж, бетонными блоками.