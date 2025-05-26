В порту Новороссийска за неделю выявили 39 случаев карантинных вредителей

Опасные карантинные вредители были обнаружены специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» в морском порту за минувшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «ВНИИКР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Карантинные объекты были зафиксированы в 39 случаях ввоза груза из Турции, Египта и Пакистана с 16 по 22 мая 2025 года. При проведении лабораторных проб, отобранных Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора, выявили карантинные для ЕАЭС объекты.

Зафиксировано 19 случаев выявления западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande) в образцах, отобранных от партий импортной плодоовощной продукции из Турции. Также в 12 случаях была выявлена картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell) в образцах картофеля из Египта и Пакистана.

Помимо этого, специалисты зафиксировали четыре случая выявления Южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta) в образцах томатов из Турции и по два случая выявления красной померанцевой щитовки (Aonidiella aurantii) в образцах цитрусовых из Египта и Турции и средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata) в образцах фруктов из Египта.

Все обнаруженные виды карантинных вредных организмов (КВО) включены в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и несут в себе прямую угрозу сельскохозяйственным и промышленным культурам. Зараженная продукция запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации.

Алена Воробьева