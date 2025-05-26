В Анапе патрули с громкоговорителями совершают до 10 рейсов вдоль берега в день

Автопатрули с громкоговорителями, которые информируют о запрете купания и нахождения на пляжах в Анапе, в течение дня совершают до 10 рейсов вдоль берега. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

На пляжах курсируют два автопатруля: один на участке от Центрального пляжа Анапы до Витязево, второй на пляжах ст. Благовещенской. В среднем каждый автомобиль совершает до 5 рейсов туда и обратно в день. Патрули выходят на маршруты в 8:00 и курсируют вдоль береговой линии до 20:00.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе закрыли доступ к пляжам для частных автомобилей. На подъездах к береговой линии спецтехника выкопала рвы, насыпала валы из песка и установила бетонные блоки.