В Новороссийске на 20% сократят подачу воды из-за ремонтных работ 27 мая

В связи с работами по реконструкции насосной станции в ст. Троицкая 27 мая на 20% будет сокращена подача воды абонентам МУП «Водоканал» и ООО «Концессии водоснабжения Геленджик» в Новороссийске. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подача воды жителям Новороссийска будет осуществляться утром в период с 06:00 до 09:00, вечером в период с 18:00 до 21:00. Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей.

По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено. Аварийная ситуация не прогнозируется.

Алена Воробьева