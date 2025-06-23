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Коммерсантъ FM
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2002

газета «Коммерсантъ»

Март. Панкисский узник

В январе 2002 года корреспондент «Ъ» Ольга Алленова отправилась в Панкисское ущелье Грузии для подготовки репортажа о жизни чеченских беженцев. В лагере для беженцев в селе Дуиси она познакомилась с россиянином Владимиром Епишиным, который 12 лет провел в чеченском рабстве и во время войны бежал в Грузию. Уехать в Россию из Грузии он не мог: ни денег, ни документов у него не было, а в российском консульстве в Тбилиси, куда он однажды дошел, его не приняли.

Владимир Епишин в тбилисской больнице

Владимир Епишин в тбилисской больнице

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Владимир Епишин в тбилисской больнице

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Разыскав родственников Епишина с помощью ярославской журналистки Ларисы Фабричниковой и получив от них необходимые документы, Ольга и фотокорреспондент «Ъ» Василий Шапошников отправились в Грузию вызволять Епишина. Это была настоящая спецоперация, но, несмотря на то, что журналистов отговаривали и в консульстве, и в МВД, и в кахетинской полиции, они вывезли Епишина в Россию. Он прожил на свободе четыре года. Весной 2006 года он умер в ярославской деревне Рождествено.

В январе 2002 года Андрей Васильев к двум своим постам — главного редактора газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактора — добавил третий. После ухода из издательского дома Леонида Милославского он стал еще и генеральным директором «Ъ».

журнал «Власть»

14 мая. Вся российская армия

В мае 2002 года, когда отмечалось десятилетие указа Бориса Ельцина «О создании Вооруженных сил РФ», журнал «Власть» впервые опубликовал справочник «Вся российская армия».

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Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

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Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

Армия в нем действительно была вся, до последнего отдельного батальона, с указанием мест дислокации и имен командиров.

И самое удивительное, что сделан этот уникальный по охвату справочник был исключительно на основе открытых источников.

Во что, правда, долго и упорно отказывались верить компетентные органы.

Александр Стукалин в 2005 году

Александр Стукалин в 2005 году

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Александр Стукалин: Я с детства неровно дышал ко всему военному. Кто держал в руках американские или британские справочные буклеты про их армии, знают: это вещь! Продукт добротный и открытый — все войска как на ладони. Идея сделать то же, но про нас, была. На интерес нашего Минобороны к этому проекту рассчитывать не приходилось, но информацию можно было грести лопатой и без него — про сотни отдельно взятых частей писали сотни СМИ. Свести все в систему и наложить на карты! Работа адская, но интересная. Спасибо другу-единомышленнику Мише Лукину и мастеру компьютерной картографии Рубену Ванециану — вместе мы все успели и, как выяснилось, не зря старались.

В мае 2002-го «Вся армия» вышла во «Власти», и слава пришла. Маститый военный журналист-эксперт с генштабовским прошлым тут же откликнулся рецензией-отзывом. Для него было ясно как дважды два: весь этот «путеводитель» может быть только «из недр Минобороны и Генштаба» — от людей, «допущенных к стратегическим документам с самым высоким грифом секретности». Ксерокопии военных страничек «Власти» продавали на московских книжных рынках по цене книг.

Военные издалека просили в письмах выслать им парочку номеров — для службы очень надо!

Не знаю, как письма, но рецензию, видимо, прочли где надо. Уголовное дело по факту разглашения всей российской армии состоялось. Стратегические документы с грифами всех первоисточников — интернет-сайтов и печатных СМИ — сотнями машинописных листов были к нему подшиты как вещдоки и аргументы защиты одновременно. Контраргументов для обвинения на той стороне не нашлось. Зато она узнала для себя много нового. Например, что точный перечень мест дислокации всех российских ядерных арсеналов (святая святых!) давно и без проблем издан в США глобальным тиражом.

«Вся российская армия» пережила еще два издания, и оба раза уголовный ритуал был соблюден — дело, повестка, беседа, сотни листов объяснительных и в конце вежливое: «Спасибо. Ну, если что, мы вам позвоним». Менялись только сами следователи. Каждый раз — все моложе и младше в звании. Последним был старший лейтенант. И я даже пошутил, что, видимо, дальше будет курсант-стажер из их Высшей школы — ну надо же людям где-то практику проходить. Серьезное-то дело стажеру не поручишь, а тут какое-никакое, но уголовное же. В общем, смешно все это стало, кажется, уже и им.

С тех пор военные справочники во «Власти» как выходили, так и выходят. Еще более полные и подробные — по нашим базам за рубежом, по ВМФ и ВВС, по новейшим боевым кораблям. Но выискивать в них гостайны уже никто не пытается.

«Власть» обвинили в разглашении гостайны

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А теперь вот у нашей армии совсем новый облик. И, конечно, надо писать в журнал совсем новый справочник — с нуля. Но недавно мне сказали (по секрету, разумеется), что в головах руководства Минобороны бродит свежая мысль: издать свой справочник про армию. Настоящий. И чтоб было там все — до каждого батальона, как в Америке! Не знаю, правда ли, но спешить, похоже, надо. А то ведь напишут раньше и хлеб отберут.

25 июня. Соития в Афганистане

Однажды журнал «Коммерсантъ-Власть» совершенно случайно узнал, что вызывает живой интерес его целевой аудитории. На первой обложке номера журнал поместил фото тесно сотрудничающей пары министров, а на последней — «Фото недели» со следующей подписью: «Становление демократического государства в Афганистане не обошлось без накладок».

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Фото: Коммерсантъ

Фото: Александр Неменов / Коммерсантъ

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Фото: Коммерсантъ

Фото: Александр Неменов / Коммерсантъ

В редакции по этому поводу даже приключился небольшой скандал.

Один из сотрудников написал главному редактору журнала гневное послание, в котором отказался когда бы то ни было работать для издания, изображающего соитие ослов.

В следующем номере тема получила неожиданное развитие.

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Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Алексей Кудрин (в центре) в 2002 году

Алексей Кудрин (в центре) в 2002 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

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Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Алексей Кудрин (в центре) в 2002 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Как хорошо видно на фото, герой прошлой обложки и его коллеги дали работе журнала кардинально иную оценку. Они с неподдельным интересом изучают отнюдь не министров, а демократические процессы в Афганистане.

16 сентября. Десять заповедей бизнеса

В сентябре 2002 года бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщило о намерении создать хартию корпоративной этики — своего рода десять заповедей российского предпринимателя. Обозреватель «Власти» Дмитрий Бутрин решил не дожидаться, пока РСПП спустится с горы, и предложил читателям десять уже действующих на практике заповедей отечественного бизнеса.

  1. Не доверяй менеджеру своему, как самому себе.
  2. Не имей ни с кем ничего общего.
  3. Помни, что твоя собственность в любой момент может стать народным достоянием.
  4. Откати на все четыре стороны.
  5. Помни, что твое дело погубит какая-нибудь мелочь.
  6. Помни, что деньги, взятые в кредит, когда-нибудь погубят и кредитора, и тебя.
  7. Знай, что твои юристы тебе не помогут.
  8. Если у тебя плохо с деньгами, не волнуйся.
  9. Не думай о размерах свысока.
  10. Знай, что твои нынешние покровители — это твои будущие хозяева.

Хартия РСПП была одобрена в октябре того же года (.pdf). Однако установленные в ней принципы «добропорядочности, справедливости и честности», судя по всему, до сих пор пользуются у российских бизнесменов куда меньшей популярностью, чем 10 заповедей, изложенные во «Власти».

газета «Коммерсантъ»

Онищенко. Впервые в «Коммерсанте»

Первое изображение главного санитарного врача России Геннадия Онищенко появилось в газете «Коммерсантъ» в 2002 году.

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

С момента своего назначения он публично борется то с атипичной пневмонией, то с пивом, то с боржоми, то с грузинскими и молдавскими винами, то с американской говядиной, то с туристическими фирмами. По подсчетам информационного центра «Ъ», за последние пять лет его имя упоминалось в российских СМИ более 80 тыс. раз, а ближайшим контекстом его имени более чем в 44 тыс. случаев были слова «бороться», «ограничивать» или «запрещать» (и их дериваты).

Таким образом, его можно назвать самым строгим и бескомпромиссным российским чиновником.

Владимир Соловьев в 2008 году

Владимир Соловьев в 2008 году

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Владимир Соловьев: Почему все критикуют доктора Онищенко? Он же доброе дело делает. Все для людей. Вот, например, в 2006-м он ополчился на молдавский импорт и запретил его. Главное здесь что? Что в 2006-м. А я-то уже в 2005-м успел из Кишинева в Москву перебраться.

Вот еще пример. В том же 2006-м с его подачи грузинское вино объявили отравой и запретили его ввоз в Россию. А грузины в ответ позвали к себе российских журналистов, чтобы Онищенко опровергнуть. А начальство послало меня, хотя мне очень не хотелось. А в аэропорту «Домодедово» за час до вылета в Тбилиси я заметил девушку. А потом мы с ней оказались сначала в одном зале ожидания, у одного выхода на посадку и, наконец, в одном самолете. И так получилось, что дегустацию в Тбилиси я не особенно запомнил, да и заметка получилась не очень.

Зато спустя год мы с Надей расписались в грибоедовском ЗАГСе Москвы и в тот же день улетели в Тбилиси, чтобы обвенчаться в церкви Иоанна Богослова. Так что к Геннадию Онищенко стоит прислушиваться. Он дельные вещи говорит. И, что самое главное, вовремя.

27 октября. «Норд-Ост»

27 октября газета «Коммерсантъ» в первый и пока единственный раз вышла в нерабочее воскресенье.

Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

Поводом для подготовки экстренного выпуска стал состоявшийся рано утром в субботу штурм театрального центра на Дубровке, захваченного террористами 23 октября. В результате операции погибли все боевики и, по официальным данным, 130 актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост».

Фотогалерея

Хроника теракта на Дубровке

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23 октября. 21:05. К зданию Театрального центра на Дубровке подъехали три микроавтобуса. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал, на сцене в это время подходила к концу первая сцена второго действия мюзикла «Норд-Ост»

23 октября. 21:05. К зданию Театрального центра на Дубровке подъехали три микроавтобуса. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал, на сцене в это время подходила к концу первая сцена второго действия мюзикла «Норд-Ост»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Террористы приступили к минированию, разрешив заложникам сделать звонки родным, чтобы те передали — за каждого убитого или раненого боевика они будут расстреливать 10 человек

Террористы приступили к минированию, разрешив заложникам сделать звонки родным, чтобы те передали — за каждого убитого или раненого боевика они будут расстреливать 10 человек

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В первые минуты захвата некоторым заложникам удалось сбежать через окна

В первые минуты захвата некоторым заложникам удалось сбежать через окна

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Концертный зал сразу был оцеплен силами правоохранительных органов. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. Ночью 23 октября появилась информация о том, что отряд чеченских боевиков возглавляет Мовсар Бараев. На переговоры с террористами приехал подполковник Константин Васильев, предлагая себя в обмен на освобождение детей. Боевики расстреляли Васильева, не поверив его словам

Концертный зал сразу был оцеплен силами правоохранительных органов. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. Ночью 23 октября появилась информация о том, что отряд чеченских боевиков возглавляет Мовсар Бараев. На переговоры с террористами приехал подполковник Константин Васильев, предлагая себя в обмен на освобождение детей. Боевики расстреляли Васильева, не поверив его словам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

24 октября. Террористы отпустили 15 детей, а также несколько десятков женщин, иностранцев и мусульман. Во время переговоров боевики выдвинули требования: прекратить военные действия и вывести войска из Чечни

24 октября. Террористы отпустили 15 детей, а также несколько десятков женщин, иностранцев и мусульман. Во время переговоров боевики выдвинули требования: прекратить военные действия и вывести войска из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Одна из заложниц о смертнице: «Другая женщина, совсем молоденькая, даже бегала заложницам за женскими прокладками; видимо, это передал Красный Крест. А мне разрешила позвонить со своего телефона. При этом они все были обмотаны взрывчаткой, правда та, что постарше, говорила нам, что ей бы хотелось пожить, но если прикажут умереть, она это сделает. Говорила о том, что они были во многих театрах, смотрели &quot;Чикаго&quot;, но там много иностранцев, а Масхадов приказал иностранцев не трогать. Жалела, что мы не досмотрим спектакль – мол, там только все началось, а самое интересное в конце»

Одна из заложниц о смертнице: «Другая женщина, совсем молоденькая, даже бегала заложницам за женскими прокладками; видимо, это передал Красный Крест. А мне разрешила позвонить со своего телефона. При этом они все были обмотаны взрывчаткой, правда та, что постарше, говорила нам, что ей бы хотелось пожить, но если прикажут умереть, она это сделает. Говорила о том, что они были во многих театрах, смотрели "Чикаго", но там много иностранцев, а Масхадов приказал иностранцев не трогать. Жалела, что мы не досмотрим спектакль – мол, там только все началось, а самое интересное в конце»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

24 октября. Террористы потребовали обязательного участия в переговорах журналистки Анны Политковской, политиков Ирины Хакамады и Григория Явлинского. К зданию ДК приехали депутат Госдумы Иосиф Кобзон (справа), представители организации «Красный крест», врач Леонид Рошаль, политик Борис Немцов (слева). Боевики заявили, что готовы отпустить 50 заложников, если к ним прибудет глава администрации Чечни Ахмат Кадыров

24 октября. Террористы потребовали обязательного участия в переговорах журналистки Анны Политковской, политиков Ирины Хакамады и Григория Явлинского. К зданию ДК приехали депутат Госдумы Иосиф Кобзон (справа), представители организации «Красный крест», врач Леонид Рошаль, политик Борис Немцов (слева). Боевики заявили, что готовы отпустить 50 заложников, если к ним прибудет глава администрации Чечни Ахмат Кадыров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

25 октября. Владимир Путин провел совещание с главами МВД и ФСБ. Директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что власти сохранят боевикам жизнь, если они освободят всех заложников&lt;br>На фото: священнослужители на месте трагедии

25 октября. Владимир Путин провел совещание с главами МВД и ФСБ. Директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что власти сохранят боевикам жизнь, если они освободят всех заложников
На фото: священнослужители на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«На вторые сутки иностранцев согнали на первый ряд, это было очень тяжело, потому что запах был невыносимым. Со сцены постоянно прыгали боевики нам на ноги, из рук у них все время выпадали автоматы, пистолеты. Мне даже показалось, что они не умеют правильно обращаться с оружием, потому что и стреляли они как-то неумело», — рассказывала «Ъ» одна из заложниц «Норд-Оста»

«На вторые сутки иностранцев согнали на первый ряд, это было очень тяжело, потому что запах был невыносимым. Со сцены постоянно прыгали боевики нам на ноги, из рук у них все время выпадали автоматы, пистолеты. Мне даже показалось, что они не умеют правильно обращаться с оружием, потому что и стреляли они как-то неумело», — рассказывала «Ъ» одна из заложниц «Норд-Оста»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

25 октября. Помощник президента РФ по информационной политике Сергей Ястржембский (слева) на балконе штаба представителей силовых структур

25 октября. Помощник президента РФ по информационной политике Сергей Ястржембский (слева) на балконе штаба представителей силовых структур

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

26 октября. Рано утром начался штурм здания. Группа «Альфа» взорвала одну из внутренних стен театрального центра. Для нейтрализации боевиков был применен специальный газ

26 октября. Рано утром начался штурм здания. Группа «Альфа» взорвала одну из внутренних стен театрального центра. Для нейтрализации боевиков был применен специальный газ

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Уже ранним утром мы сидели в забытьи, как вдруг послышались выстрелы со стороны центрального входа, мужчины побежали туда, дружно крича &quot;Аллах акбар!&quot;, а женщины кольцом встали вокруг зала. Мы привычным движением сползли с кресел вниз, кто-то рядом со мной сказал: &quot;Кажется, пахнет газом&quot;. Я быстро намочила шейный платок и стала дышать через него, а что случилось потом, не помню», — рассказывала заложница о штурме

«Уже ранним утром мы сидели в забытьи, как вдруг послышались выстрелы со стороны центрального входа, мужчины побежали туда, дружно крича "Аллах акбар!", а женщины кольцом встали вокруг зала. Мы привычным движением сползли с кресел вниз, кто-то рядом со мной сказал: "Кажется, пахнет газом". Я быстро намочила шейный платок и стала дышать через него, а что случилось потом, не помню», — рассказывала заложница о штурме

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов

26 октября. 7:00. Официальный представитель ФСБ Сергей Игнатченко сообщил, что центр находится под контролем спецслужб, а Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены

26 октября. 7:00. Официальный представитель ФСБ Сергей Игнатченко сообщил, что центр находится под контролем спецслужб, а Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов  /  купить фото

Родственники заложников читают списки пострадавших. После того как СМИ заговорили о том, что заложников потравили фентанилом (fentanylum), в этом было вынуждено признаться и руководство Минздрава. Заложники, как объяснили потом медицинские чиновники, голодали, недосыпали, испытывали недостаток в воде и кислороде, переживали тяжелейший стресс, у многих обострились хронические заболевания. Поэтому и газовую атаку выдержали не все

Родственники заложников читают списки пострадавших. После того как СМИ заговорили о том, что заложников потравили фентанилом (fentanylum), в этом было вынуждено признаться и руководство Минздрава. Заложники, как объяснили потом медицинские чиновники, голодали, недосыпали, испытывали недостаток в воде и кислороде, переживали тяжелейший стресс, у многих обострились хронические заболевания. Поэтому и газовую атаку выдержали не все

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

После проведения спецоперации по спасению заложников 42 террориста было уничтожено, 751 заложник освобожден, 129 заложников погибли в ходе операции

После проведения спецоперации по спасению заложников 42 террориста было уничтожено, 751 заложник освобожден, 129 заложников погибли в ходе операции

Фото: Антон Денисов / ТАСС

23 октября 2003 года. Церемония открытия памятного знака у театрального центра на Дубровке, посвященного жертвам терроризма. Церемония прошла в годовщину захвата террористами зрительного зала театрального центра на Дубровке

23 октября 2003 года. Церемония открытия памятного знака у театрального центра на Дубровке, посвященного жертвам терроризма. Церемония прошла в годовщину захвата террористами зрительного зала театрального центра на Дубровке

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

12 февраля 2003 года. Судья Тверского районного суда Москвы Горбачева отказала в компенсации жертвам терактов. 15 октября 2012 года Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, отвечавших за проведение штурма

12 февраля 2003 года. Судья Тверского районного суда Москвы Горбачева отказала в компенсации жертвам терактов. 15 октября 2012 года Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, отвечавших за проведение штурма

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

22 октября 2003 года заочные обвинения в организации теракта были предъявлены чеченцам Шамилю Басаеву, Герихану Дудаеву и Хасану Закаеву. В пособничестве террористам обвинили находившегося в Катаре Зелимхана Яндарбиева. В 2004 году Яндарбиев погиб в Дохе при взрыве автомобиля. Шамиль Басаев убит в Ингушетии в 2006 году

22 октября 2003 года заочные обвинения в организации теракта были предъявлены чеченцам Шамилю Басаеву, Герихану Дудаеву и Хасану Закаеву. В пособничестве террористам обвинили находившегося в Катаре Зелимхана Яндарбиева. В 2004 году Яндарбиев погиб в Дохе при взрыве автомобиля. Шамиль Басаев убит в Ингушетии в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Михаил Почуев  /  купить фото

20 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсации в пользу 64 пострадавших при теракте около €1,24 млн (от €9 тыс. до €66 тыс. каждому)

20 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсации в пользу 64 пострадавших при теракте около €1,24 млн (от €9 тыс. до €66 тыс. каждому)

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В марте 2017 года суд приговорил уроженца Чечни Хасана Закаева к 19 годам лишения свободы за то, что тот привез оружие для нападения на Театральный центр на Дубровке в 2002 году. Он был задержан случайно, спустя 12 лет после теракта. За это время он успел жениться и обзавестись детьми

В марте 2017 года суд приговорил уроженца Чечни Хасана Закаева к 19 годам лишения свободы за то, что тот привез оружие для нападения на Театральный центр на Дубровке в 2002 году. Он был задержан случайно, спустя 12 лет после теракта. За это время он успел жениться и обзавестись детьми

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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23 октября. 21:05. К зданию Театрального центра на Дубровке подъехали три микроавтобуса. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал, на сцене в это время подходила к концу первая сцена второго действия мюзикла «Норд-Ост»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Террористы приступили к минированию, разрешив заложникам сделать звонки родным, чтобы те передали — за каждого убитого или раненого боевика они будут расстреливать 10 человек

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В первые минуты захвата некоторым заложникам удалось сбежать через окна

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Концертный зал сразу был оцеплен силами правоохранительных органов. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. Ночью 23 октября появилась информация о том, что отряд чеченских боевиков возглавляет Мовсар Бараев. На переговоры с террористами приехал подполковник Константин Васильев, предлагая себя в обмен на освобождение детей. Боевики расстреляли Васильева, не поверив его словам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

24 октября. Террористы отпустили 15 детей, а также несколько десятков женщин, иностранцев и мусульман. Во время переговоров боевики выдвинули требования: прекратить военные действия и вывести войска из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Одна из заложниц о смертнице: «Другая женщина, совсем молоденькая, даже бегала заложницам за женскими прокладками; видимо, это передал Красный Крест. А мне разрешила позвонить со своего телефона. При этом они все были обмотаны взрывчаткой, правда та, что постарше, говорила нам, что ей бы хотелось пожить, но если прикажут умереть, она это сделает. Говорила о том, что они были во многих театрах, смотрели "Чикаго", но там много иностранцев, а Масхадов приказал иностранцев не трогать. Жалела, что мы не досмотрим спектакль – мол, там только все началось, а самое интересное в конце»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

24 октября. Террористы потребовали обязательного участия в переговорах журналистки Анны Политковской, политиков Ирины Хакамады и Григория Явлинского. К зданию ДК приехали депутат Госдумы Иосиф Кобзон (справа), представители организации «Красный крест», врач Леонид Рошаль, политик Борис Немцов (слева). Боевики заявили, что готовы отпустить 50 заложников, если к ним прибудет глава администрации Чечни Ахмат Кадыров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

25 октября. Владимир Путин провел совещание с главами МВД и ФСБ. Директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что власти сохранят боевикам жизнь, если они освободят всех заложников
На фото: священнослужители на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«На вторые сутки иностранцев согнали на первый ряд, это было очень тяжело, потому что запах был невыносимым. Со сцены постоянно прыгали боевики нам на ноги, из рук у них все время выпадали автоматы, пистолеты. Мне даже показалось, что они не умеют правильно обращаться с оружием, потому что и стреляли они как-то неумело», — рассказывала «Ъ» одна из заложниц «Норд-Оста»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

25 октября. Помощник президента РФ по информационной политике Сергей Ястржембский (слева) на балконе штаба представителей силовых структур

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

26 октября. Рано утром начался штурм здания. Группа «Альфа» взорвала одну из внутренних стен театрального центра. Для нейтрализации боевиков был применен специальный газ

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Уже ранним утром мы сидели в забытьи, как вдруг послышались выстрелы со стороны центрального входа, мужчины побежали туда, дружно крича "Аллах акбар!", а женщины кольцом встали вокруг зала. Мы привычным движением сползли с кресел вниз, кто-то рядом со мной сказал: "Кажется, пахнет газом". Я быстро намочила шейный платок и стала дышать через него, а что случилось потом, не помню», — рассказывала заложница о штурме

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов

26 октября. 7:00. Официальный представитель ФСБ Сергей Игнатченко сообщил, что центр находится под контролем спецслужб, а Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов  /  купить фото

Родственники заложников читают списки пострадавших. После того как СМИ заговорили о том, что заложников потравили фентанилом (fentanylum), в этом было вынуждено признаться и руководство Минздрава. Заложники, как объяснили потом медицинские чиновники, голодали, недосыпали, испытывали недостаток в воде и кислороде, переживали тяжелейший стресс, у многих обострились хронические заболевания. Поэтому и газовую атаку выдержали не все

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

После проведения спецоперации по спасению заложников 42 террориста было уничтожено, 751 заложник освобожден, 129 заложников погибли в ходе операции

Фото: Антон Денисов / ТАСС

23 октября 2003 года. Церемония открытия памятного знака у театрального центра на Дубровке, посвященного жертвам терроризма. Церемония прошла в годовщину захвата террористами зрительного зала театрального центра на Дубровке

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

12 февраля 2003 года. Судья Тверского районного суда Москвы Горбачева отказала в компенсации жертвам терактов. 15 октября 2012 года Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, отвечавших за проведение штурма

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

22 октября 2003 года заочные обвинения в организации теракта были предъявлены чеченцам Шамилю Басаеву, Герихану Дудаеву и Хасану Закаеву. В пособничестве террористам обвинили находившегося в Катаре Зелимхана Яндарбиева. В 2004 году Яндарбиев погиб в Дохе при взрыве автомобиля. Шамиль Басаев убит в Ингушетии в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Михаил Почуев  /  купить фото

20 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсации в пользу 64 пострадавших при теракте около €1,24 млн (от €9 тыс. до €66 тыс. каждому)

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В марте 2017 года суд приговорил уроженца Чечни Хасана Закаева к 19 годам лишения свободы за то, что тот привез оружие для нападения на Театральный центр на Дубровке в 2002 году. Он был задержан случайно, спустя 12 лет после теракта. За это время он успел жениться и обзавестись детьми

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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А непосредственно в день захвата фотокорреспонденту «Ъ» Дмитрию Азарову удалось снять уникальный кадр.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На нем видно, как те несколько человек, что оказались вне зрительного зала и вне контроля террористов, успевают покинуть здание через окно.

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