Главные новости за 23 мая. Новороссийск

Морское побережье от Новороссийска до Сочи соответствует санитарным требованиям.

На ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд руб.

Роспотребнадзор: пляжи Анапы остаются непригодными для купания.

В «Туризм.РФ» прокомментировали реализацию проекта туркластера в Абрау-Дюрсо.

КТК после атак беспилотников восстановил работу НПС «Кропоткинская».

Ростовская область вернет на Кубань замазученный песок из Анапы.

Иностранная компания возместила 4,9 млн руб. за разлив нефтепродуктов в Новороссийске.

В ремонт улицы Портовой в Новороссийске вложат 10 млн руб.

В Новороссийске стоимость картофеля выросла на 15% за месяц.

FESCO ищет для кота Бурака из Турции комфортное место в Новороссийске.

В Новороссийске отремонтируют участок федеральной трассы рядом с поселком Гайдук.

«Черноморец» ведет переговоры с собственниками стадиона для участия в РПЛ.