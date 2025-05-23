Главные новости за 23 мая. Новороссийск
Морское побережье от Новороссийска до Сочи соответствует санитарным требованиям.
На ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд руб.
Роспотребнадзор: пляжи Анапы остаются непригодными для купания.
В «Туризм.РФ» прокомментировали реализацию проекта туркластера в Абрау-Дюрсо.
КТК после атак беспилотников восстановил работу НПС «Кропоткинская».
Ростовская область вернет на Кубань замазученный песок из Анапы.
Иностранная компания возместила 4,9 млн руб. за разлив нефтепродуктов в Новороссийске.
В ремонт улицы Портовой в Новороссийске вложат 10 млн руб.
В Новороссийске стоимость картофеля выросла на 15% за месяц.
FESCO ищет для кота Бурака из Турции комфортное место в Новороссийске.
В Новороссийске отремонтируют участок федеральной трассы рядом с поселком Гайдук.
«Черноморец» ведет переговоры с собственниками стадиона для участия в РПЛ.