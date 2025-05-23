Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске стоимость картофеля выросла на 15% за месяц

Средняя стоимость одного кг картофеля в Новороссийске за месяц выросла на 15%. Об этом свидетельствует отчет о средних потребительских ценах на товары и услуги Краснодарстата.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: оперштаб Краснодарского края

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: оперштаб Краснодарского края

Согласно мониторингу цен, за месяц стоимость одного кг картофеля в Новороссийске выросла с 101,01 руб. до 117,38 руб. При этом цена остается самой высокой на Кубани.

Стоимость одного кг картофеля в Сочи составила 114,86 руб. — месяц назад она была 95,50 руб., в Краснодаре — 105 руб. вместо 94,42 руб. Самый дешевый картофель по-прежнему в Туапсе — 96,42 руб. вместо стоимости 83,50 руб. месяц назад.

Алена Воробьева

Новости компаний Все