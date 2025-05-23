На ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд рублей

Правительство РФ дополнительно выделило 7,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Это следует из соответствующего распоряжения на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

Средства направят Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов. Их установят над затонувшими фрагментами танкеров в Черном море.

Коффердамы будут действовать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров.

Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж конструкций на затонувших фрагментах танкеров из резервного фонда правительства РФ было выделено более 1 млрд руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что мэрия Анапы требует с владельцев затонувших танкеров почти 546 млн руб.