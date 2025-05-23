FESCO ищет для кота Бурака из Турции комфортное место в Новороссийске

Кот Бурак, найденный на судне транспортной группы FESCO во время перевозки груза из Стамбула в Новороссийск, может покинуть порт и остаться в портовом городе после получения всех необходимых документов. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в FESCO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

«В настоящее время кот Бурак прошел два этапа вакцинирования и находится в порту на попечении сотрудников FESCO. Питомец обеспечен всем необходимым. Надеемся в ближайшее время получить от госорганов необходимые документы и с помощью зооволонтеров Новороссийска подобрать для кота место, где он будет в комфортных условиях проходить дальнейшие процедуры»,— сообщили в компании.

Согласно российскому законодательству, кот не может покинуть таможенную зону порта Новороссийска без оформления соответствующих документов. Этим занимается компания FESCO.

Животному необходимы ветеринарный сертификат и разрешение Россельхознадзора для передвижения по стране. Из-за отсутствия документов кот остается в таможенной зоне порта с 12 марта 2025 года.

Алена Воробьева