В ремонт улицы Портовой в Новороссийске вложат 10 млн рублей
Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») инвестирует в ремонт основной магистрали города 10 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
«Дополнительно специалисты НЗТ совместно с администрацией города, ГИБДД, а также другими стивидорными компаниями разработали уникальную систему мониторинга, которая позволяет оперативно реагировать на нарушения правил парковки и стоянки»,— говорится в сообщении.
С 1 марта 2025 года грузовой трафик был перенаправлен на улицу Портовую после ограничения движения по соседней улице Магистральной. Принятые меры были связаны с неудовлетворительным состоянием путепровода.