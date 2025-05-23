В ремонт улицы Портовой в Новороссийске вложат 10 млн рублей

Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») инвестирует в ремонт основной магистрали города 10 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Дополнительно специалисты НЗТ совместно с администрацией города, ГИБДД, а также другими стивидорными компаниями разработали уникальную систему мониторинга, которая позволяет оперативно реагировать на нарушения правил парковки и стоянки»,— говорится в сообщении.

С 1 марта 2025 года грузовой трафик был перенаправлен на улицу Портовую после ограничения движения по соседней улице Магистральной. Принятые меры были связаны с неудовлетворительным состоянием путепровода.

Алена Воробьева