В «Туризм.РФ» прокомментировали реализацию проекта туркластера в Абрау-Дюрсо

В госкорпорации «Туризм.РФ» прокомментировали блокировку генпланом Новороссийска 70% проекта туркластера в Абрау-Дюрсо. В компании намерены предпринять все возможные шаги для реализации инвестпроекта и достижения поставленных руководством страны задач по созданию современного номерного фонда. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе «Туризм.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Новый генплан Новороссийска препятствует реализации инвестпроекта, заключенного в сентябре 2022 года ГК «Абрау-Дюрсо» и госкорпорацией «Туризм.РФ». Согласно плану, к 2029 году в Абрау-Дюрсо и на прилегающих территориях должны были появиться новые отели категории 4 и 5 звезд, рестораны, магазины и инфраструктура досуга.

«Совместно с инвесторами Туризм.РФ проделана огромная работа, разработан мастер-план и предварительная концепция проекта, предусмотрены значительные частные инвестиции и меры государственной поддержки. Для достижения целей нацпроекта "Туризм и гостеприимство" целесообразно вернуться к поиску взаимоприемлемых решений по реализации проекта "Туристического кластера Абрау-Дюрсо"»,– сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В дополнение к предпринимаемым шагам, инвесторы определили ряд земельных участков для размещения дополнительных объектов туристической инфраструктуры.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в рамках реализации туркластера в Абрау-Дюрсо также запланирована реконструкция исторической части поселка и благоустройство набережной озера Абрау совместно с Минстроем РФ и администрацией Краснодарского края. В рамках соглашения предусмотрены инвестиции в подъездные пути и коммунальную инфраструктуру.