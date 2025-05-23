«Черноморец» ведет переговоры с собственниками стадиона для участия в РПЛ

Футбольный клуб «Черноморец» ведет переговоры с собственниками стадиона, на котором команда планирует проводить матчи в случае выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

По его словам, сейчас ведется работа по достижению договоренностей между руководством команды и собственниками стадиона. Название арены, на которую претендует «Черноморец», господин Пономарев не уточнил.

Также параллельно идут переговоры с РПЛ и Российским футбольным союзом (РФС) по поводу подготовки к стандартам лиги стадиона «Центральный» в Новороссийске. На домашнем стадионе команды заменят освещение, а установят системы контроля управления доступом для Fan ID. Спортивная арена, соответствующая требованиям РПЛ, необходима футбольной команде Новороссийска для получения лицензии для участия в матчах РПЛ в следующем сезоне.

После 33 туров в МЕЛБЕТПервой Лиге «Черноморец занял третью строчку турнирной таблицы. Команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Для выхода в премьер-лигу ФК «Черноморец» должен одержать победу в матче с «Сочи». Также параллельно 24 мая пройдет матч «Торпедо с КАМАЗом из Набережных Челнов.

Алена Воробьева