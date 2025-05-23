В Новороссийске после атак беспилотников восстановили работу НПС «Кропоткинская»

В Новороссийске после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запустили НПС «Кропоткинская», ранее ее повредили в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КТК Фото: пресс-служба КТК

Атака беспилотников на НПС «Кропоткинская» произошла 17 февраля – с этого момента времени транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществлялась, минуя поврежденную станцию.

Специалисты отремонтировали трансформаторы, восстановили газотурбинную установку вместе с генераторами, закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, заменили шкафы управления.

В рамках строительно-монтажных работ в основном применялись российское оборудование и материалы. Комплекс работ удалось выполнить в установленные сроки. Сейчас НПС «Кропоткинская» работает в штатном режиме перекачки нефти. Прием нефти со станции «Кавказская» стороннего владельца по подводящему нефтепроводу не осуществляется.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что КТК запустил нефтепроводную систему в Новороссийске после 72-часовой остановки. Такие мероприятия проводят не более двух раз в год для регламентированного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала.