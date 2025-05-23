Иностранная компания возместила 4,9 млн за разлив нефтепродуктов в Новороссийске

Владельцы турецкого судна «ULUC KA» возместили 4,9 млн руб. по факту разлива нефтепродуктов в районе нефтяного терминала Шесхарис у причала №2 в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой Фото: Telegram-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой

На место загрязнения направили специалистов, подтвердивших наличие нефтяной пленки у правого борта турецкого судна «ULUC KA» и вдоль причала. Общая площадь загрязнения нефтепродуктами составила около 3,2 тыс. кв. м.

22 мая иностранная компания полностью возместила причиненный Черному морю ущерб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что мэрия Анапы требует с владельцев затонувших танкеров почти 546 млн рублей.