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Иностранная компания возместила 4,9 млн за разлив нефтепродуктов в Новороссийске

Владельцы турецкого судна «ULUC KA» возместили 4,9 млн руб. по факту разлива нефтепродуктов в районе нефтяного терминала Шесхарис у причала №2 в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Фото: Telegram-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой

Фото: Telegram-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой

На место загрязнения направили специалистов, подтвердивших наличие нефтяной пленки у правого борта турецкого судна «ULUC KA» и вдоль причала. Общая площадь загрязнения нефтепродуктами составила около 3,2 тыс. кв. м.

22 мая иностранная компания полностью возместила причиненный Черному морю ущерб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что мэрия Анапы требует с владельцев затонувших танкеров почти 546 млн рублей.

Саркис Айвазян

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