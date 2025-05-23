В Новороссийске отремонтируют участок федеральной трассы рядом с поселком Гайдук

Ремонт участка федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь км 5+489 — 8+720 (между Новороссийском и п. Гайдук) займет несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор Черноморье Фото: ФКУ Упрдор Черноморье

«Выполнение строительно-монтажных работ в период курортного сезона предусмотрено без ограничения дорожного движения, с сохранением двух полос (по одной в каждом направлении). Ввод объекта в эксплуатацию планируется не позднее 15 ноября 2026 года»,— говорится в сообщении.

Во время работ запланировано переустройство дорожной одежды, ремонт существующих примыканий, нанесение горизонтальной дорожной разметки из термопластика. Автомобилистам рекомендуется при необходимости выбирать пути объезда.

Также под Новороссийском отремонтируют участок федеральной трассы в Верхнебаканском. Ремонт автомобильной дороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский от дачного поселка Автомобилист до АЗС на территории Новороссийского округа запланирован без ограничения движения.

Алена Воробьева