Ростовская область вернет на Кубань замазученный песок из Анапы

Загрязненный песок из Анапы, привезенный на полигон в Семикаракорском районе, отправят обратно в Краснодарский край. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

Компания «Южный город» заключила соглашение на вывоз загрязненного песка на кубанский полигон. Первые 200 т загрязненного грунта вывезут 26 мая. Процесс транспортировки планируют завершить в течение двух недель.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что просеянный песок из Анапы вывезут на мусорный полигон в Новороссийске. Сертифицированная лаборатория подтвердила возможность использования песка после очистки.

Песок с высоким содержанием нефтепродуктов продолжают вывозить из ПВР в х. Воскресенском на утилизацию и обеззараживание на сертифицированные предприятия Кубани, процесс утилизации планируют завершить до конца мая.