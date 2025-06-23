«Газета в первый раз вышла в нерабочее воскресенье»

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газета «Коммерсантъ»

Март. Панкисский узник

В январе 2002 года корреспондент «Ъ» Ольга Алленова отправилась в Панкисское ущелье Грузии для подготовки репортажа о жизни чеченских беженцев. В лагере для беженцев в селе Дуиси она познакомилась с россиянином Владимиром Епишиным, который 12 лет провел в чеченском рабстве и во время войны бежал в Грузию. Уехать в Россию из Грузии он не мог: ни денег, ни документов у него не было, а в российском консульстве в Тбилиси, куда он однажды дошел, его не приняли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Епишин в тбилисской больнице

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Владимир Епишин в тбилисской больнице

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Разыскав родственников Епишина с помощью ярославской журналистки Ларисы Фабричниковой и получив от них необходимые документы, Ольга и фотокорреспондент «Ъ» Василий Шапошников отправились в Грузию вызволять Епишина. Это была настоящая спецоперация, но, несмотря на то, что журналистов отговаривали и в консульстве, и в МВД, и в кахетинской полиции, они вывезли Епишина в Россию. Он прожил на свободе четыре года. Весной 2006 года он умер в ярославской деревне Рождествено.

В январе 2002 года Андрей Васильев к двум своим постам — главного редактора газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактора — добавил третий. После ухода из издательского дома Леонида Милославского он стал еще и генеральным директором «Ъ».

журнал «Власть»

14 мая. Вся российская армия

В мае 2002 года, когда отмечалось десятилетие указа Бориса Ельцина «О создании Вооруженных сил РФ», журнал «Власть» впервые опубликовал справочник «Вся российская армия».

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Армия в нем действительно была вся, до последнего отдельного батальона, с указанием мест дислокации и имен командиров.

И самое удивительное, что сделан этот уникальный по охвату справочник был исключительно на основе открытых источников.

Во что, правда, долго и упорно отказывались верить компетентные органы.

Александр Стукалин в 2005 году

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Александр Стукалин: Я с детства неровно дышал ко всему военному. Кто держал в руках американские или британские справочные буклеты про их армии, знают: это вещь! Продукт добротный и открытый — все войска как на ладони. Идея сделать то же, но про нас, была. На интерес нашего Минобороны к этому проекту рассчитывать не приходилось, но информацию можно было грести лопатой и без него — про сотни отдельно взятых частей писали сотни СМИ. Свести все в систему и наложить на карты! Работа адская, но интересная. Спасибо другу-единомышленнику Мише Лукину и мастеру компьютерной картографии Рубену Ванециану — вместе мы все успели и, как выяснилось, не зря старались.

В мае 2002-го «Вся армия» вышла во «Власти», и слава пришла. Маститый военный журналист-эксперт с генштабовским прошлым тут же откликнулся рецензией-отзывом. Для него было ясно как дважды два: весь этот «путеводитель» может быть только «из недр Минобороны и Генштаба» — от людей, «допущенных к стратегическим документам с самым высоким грифом секретности». Ксерокопии военных страничек «Власти» продавали на московских книжных рынках по цене книг.

Военные издалека просили в письмах выслать им парочку номеров — для службы очень надо!

Не знаю, как письма, но рецензию, видимо, прочли где надо. Уголовное дело по факту разглашения всей российской армии состоялось. Стратегические документы с грифами всех первоисточников — интернет-сайтов и печатных СМИ — сотнями машинописных листов были к нему подшиты как вещдоки и аргументы защиты одновременно. Контраргументов для обвинения на той стороне не нашлось. Зато она узнала для себя много нового. Например, что точный перечень мест дислокации всех российских ядерных арсеналов (святая святых!) давно и без проблем издан в США глобальным тиражом.

«Вся российская армия» пережила еще два издания, и оба раза уголовный ритуал был соблюден — дело, повестка, беседа, сотни листов объяснительных и в конце вежливое: «Спасибо. Ну, если что, мы вам позвоним». Менялись только сами следователи. Каждый раз — все моложе и младше в звании. Последним был старший лейтенант. И я даже пошутил, что, видимо, дальше будет курсант-стажер из их Высшей школы — ну надо же людям где-то практику проходить. Серьезное-то дело стажеру не поручишь, а тут какое-никакое, но уголовное же. В общем, смешно все это стало, кажется, уже и им.

С тех пор военные справочники во «Власти» как выходили, так и выходят. Еще более полные и подробные — по нашим базам за рубежом, по ВМФ и ВВС, по новейшим боевым кораблям. Но выискивать в них гостайны уже никто не пытается.

А теперь вот у нашей армии совсем новый облик. И, конечно, надо писать в журнал совсем новый справочник — с нуля. Но недавно мне сказали (по секрету, разумеется), что в головах руководства Минобороны бродит свежая мысль: издать свой справочник про армию. Настоящий. И чтоб было там все — до каждого батальона, как в Америке! Не знаю, правда ли, но спешить, похоже, надо. А то ведь напишут раньше и хлеб отберут.

25 июня. Соития в Афганистане

Однажды журнал «Коммерсантъ-Власть» совершенно случайно узнал, что вызывает живой интерес его целевой аудитории. На первой обложке номера журнал поместил фото тесно сотрудничающей пары министров, а на последней — «Фото недели» со следующей подписью: «Становление демократического государства в Афганистане не обошлось без накладок».

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В редакции по этому поводу даже приключился небольшой скандал.

Один из сотрудников написал главному редактору журнала гневное послание, в котором отказался когда бы то ни было работать для издания, изображающего соитие ослов.

В следующем номере тема получила неожиданное развитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Алексей Кудрин в 2002 году Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Алексей Кудрин в 2002 году Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото

Как хорошо видно на фото, герой прошлой обложки и его коллеги дали работе журнала кардинально иную оценку. Они с неподдельным интересом изучают отнюдь не министров, а демократические процессы в Афганистане.

16 сентября. Десять заповедей бизнеса

В сентябре 2002 года бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщило о намерении создать хартию корпоративной этики — своего рода десять заповедей российского предпринимателя. Обозреватель «Власти» Дмитрий Бутрин решил не дожидаться, пока РСПП спустится с горы, и предложил читателям десять уже действующих на практике заповедей отечественного бизнеса.

Не доверяй менеджеру своему, как самому себе. Не имей ни с кем ничего общего. Помни, что твоя собственность в любой момент может стать народным достоянием. Откати на все четыре стороны. Помни, что твое дело погубит какая-нибудь мелочь. Помни, что деньги, взятые в кредит, когда-нибудь погубят и кредитора, и тебя. Знай, что твои юристы тебе не помогут. Если у тебя плохо с деньгами, не волнуйся. Не думай о размерах свысока. Знай, что твои нынешние покровители — это твои будущие хозяева.

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Хартия РСПП была одобрена в октябре того же года (.pdf). Однако установленные в ней принципы «добропорядочности, справедливости и честности», судя по всему, до сих пор пользуются у российских бизнесменов куда меньшей популярностью, чем 10 заповедей, изложенные во «Власти».

газета «Коммерсантъ»

Онищенко. Впервые в «Коммерсанте»

Первое изображение главного санитарного врача России Геннадия Онищенко появилось в газете «Коммерсантъ» в 2002 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

С момента своего назначения он публично борется то с атипичной пневмонией, то с пивом, то с боржоми, то с грузинскими и молдавскими винами, то с американской говядиной, то с туристическими фирмами. По подсчетам информационного центра «Ъ», за последние пять лет его имя упоминалось в российских СМИ более 80 тыс. раз, а ближайшим контекстом его имени более чем в 44 тыс. случаев были слова «бороться», «ограничивать» или «запрещать» (и их дериваты).

Таким образом, его можно назвать самым строгим и бескомпромиссным российским чиновником.

Владимир Соловьев в 2008 году

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Владимир Соловьев: Почему все критикуют доктора Онищенко? Он же доброе дело делает. Все для людей. Вот, например, в 2006-м он ополчился на молдавский импорт и запретил его. Главное здесь что? Что в 2006-м. А я-то уже в 2005-м успел из Кишинева в Москву перебраться.

Вот еще пример. В том же 2006-м с его подачи грузинское вино объявили отравой и запретили его ввоз в Россию. А грузины в ответ позвали к себе российских журналистов, чтобы Онищенко опровергнуть. А начальство послало меня, хотя мне очень не хотелось. А в аэропорту «Домодедово» за час до вылета в Тбилиси я заметил девушку. А потом мы с ней оказались сначала в одном зале ожидания, у одного выхода на посадку и, наконец, в одном самолете. И так получилось, что дегустацию в Тбилиси я не особенно запомнил, да и заметка получилась не очень.

Зато спустя год мы с Надей расписались в грибоедовском ЗАГСе Москвы и в тот же день улетели в Тбилиси, чтобы обвенчаться в церкви Иоанна Богослова. Так что к Геннадию Онищенко стоит прислушиваться. Он дельные вещи говорит. И, что самое главное, вовремя.

27 октября. «Норд-Ост»

27 октября газета «Коммерсантъ» в первый и пока единственный раз вышла в нерабочее воскресенье.

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Поводом для подготовки экстренного выпуска стал состоявшийся рано утром в субботу штурм театрального центра на Дубровке, захваченного террористами 23 октября. В результате операции погибли все боевики и, по официальным данным, 130 актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост».

А непосредственно в день захвата фотокорреспонденту «Ъ» Дмитрию Азарову удалось снять уникальный кадр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На нем видно, как те несколько человек, что оказались вне зрительного зала и вне контроля террористов, успевают покинуть здание через окно.