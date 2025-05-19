РФ и США прорабатывают новый обмен заключенными по формуле «девять на девять»

Во время телефонного разговора президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили помимо прочего новый обмен заключенными между странами. Прорабатывается вариант обмена по формуле «девять на девять», сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это важная гуманитарная акция. Несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев»,— уточнил господин Ушаков (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили и состояние двусторонних отношений. Оба высказались за их нормализацию.

В апреле Москва и Вашингтон провели очередной обмен заключенными в Абу-Даби, ОАЭ. В результате гражданку РФ и США Ксению Карелину обменяли на гражданина РФ и Германии Артура Петрова. 6 мая госпожа Карелина встретилась с американским президентом.