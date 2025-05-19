РФ и США прорабатывают новый обмен заключенными по формуле «девять на девять»
Во время телефонного разговора президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили помимо прочего новый обмен заключенными между странами. Прорабатывается вариант обмена по формуле «девять на девять», сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
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«Это важная гуманитарная акция. Несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев»,— уточнил господин Ушаков (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили и состояние двусторонних отношений. Оба высказались за их нормализацию.
В апреле Москва и Вашингтон провели очередной обмен заключенными в Абу-Даби, ОАЭ. В результате гражданку РФ и США Ксению Карелину обменяли на гражданина РФ и Германии Артура Петрова. 6 мая госпожа Карелина встретилась с американским президентом.