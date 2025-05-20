Главные новости за 20 мая. Кубань, Адыгея, Крым

В отношении краснодарского комика завершили расследование дела о разжигании религиозной ненависти.

Ввод в эксплуатацию термального комплекса «Термолэнд» в составе ТРК «OZ Молл» в Краснодаре вновь отложен.

Военные следователи возбудили дело против индивидуального предпринимателя, обвиняемого в хищении 176 млн руб. при поставках древесины по гособоронзаказу в Севастополе.

ООО «Инвестстрой», принадлежащее краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, регистрирует три товарных знака — Amavi («Амафи»), Let EAT Be («Лет ЕАТ Бе») и La Rosee («Ла Росeе»).

Сумма ущерба и размер компенсации пострадавшим от майского прорыва магистрального водовода в Новороссийске будут определены в течение месяца после завершения экспертного заключения.

Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крымска, скончавшейся в августе 2024 года из-за неверной дозировки анестезии при операции.

По итогам 2024 года самым прибыльным отелем Краснодара стал Hilton Garden Inn Krasnodar.

Кубанский суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить киноконцерну «Мосфильм» 10 тыс. руб. компенсации за незаконное использование кадров из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» в принте футболок.

Краснодарская компания «Магнит» приобрела контрольный пакет в ООО «Городской супермаркет», управляющем сетью «Азбука вкуса».

ПАО «Мегафон» победило в конкурсах на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК) в восьми муниципалитетах Азово-Черноморского побережья Кубани, с ним заключены контракты на общую сумму свыше 1 млрд руб.

Кунцевский районный суд Москвы санкционировал арест пластического хирурга и популярного блогера Юрия Алтуняна, подозреваемого в незаконном производстве и обороте порнографических материалов с использованием интернета.

«Газпром» сообщил о намерении реализовать ряд санаторно-курортных объектов в регионах России, включая «Голубую горку» в Сочи, пансионат «Факел» в Кисловодске и детский оздоровительный центр «Спутник» в Башкирии.

В ряде сельскохозяйственных районов Крыма готовится введение режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с потерями части урожая косточковых культур, понесенными из-за весенних заморозков.