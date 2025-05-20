Открытие термального комплекса в ТРК «OZ Молл» в Краснодаре снова перенесли

Ввод в эксплуатацию термального комплекса «Термолэнд» в составе ТРК «OZ Молл» в Краснодаре вновь отложен. Объект, строительство которого ведется на улице Крылатой, 2, по последним заявлениям девелопера, может начать работу в третьем квартале 2025 года. Изначально запуск комплекса планировался на конец 2024 года, позднее сроки были перенесены на весну текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Обмайкин, Коммерсантъ Фото: Федор Обмайкин, Коммерсантъ

Как сообщает портал 93.ru со ссылкой на пресс-службу федеральной сети «Термолэнд», задержка связана с увеличившимися сроками поставки оборудования, необходимого для оснащения функциональных зон, а также с проведением пусконаладочных и отделочных работ. Общая площадь нового центра составляет 8,6 тыс. кв. м. Проект реализуется в рамках общей концепции, аналогичной ранее запущенным объектам компании в ряде российских городов, включая Москву, Пензу и Оренбург.

Комплекс рассчитан на одновременное пребывание до 1,5 тыс. человек, с возможностью увеличения вместимости в пиковые периоды до 3 тыс. гостей. Архитектурное решение предполагает наличие как крытых, так и открытых зон. В числе заявленных сервисов — термальный бассейн, банный комплекс, купели, соляная пещера, СПА-зона, массажные кабинеты, а также детская зона с шезлонгами и бар. По информации девелопера, работы находятся на завершающем этапе.

Вячеслав Рыжков