«Мегафон» выиграл миллиардный тендер на развитие в крае АПК «Безопасный город»

ПАО «Мегафон» победило в конкурсах на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК) в восьми муниципалитетах Азово-Черноморского побережья Кубани, с ним заключены контракты на общую сумму свыше 1 млрд руб. Сведения об этом размещены в портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что подведомственное региональному министерству ГО и ЧС ГКУ «Безопасный регион» реализует второй этап создания системы АПК «Безопасный город» в Краснодарском крае. На первом этапе АПК был установлен в Краснодаре и Сочи. Сейчас начинается его развертывание на побережье: в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском, Туапсинском, Приморско-Ахтарском и Ейском районах, а также в Горячем Ключе.

АПК «Безопасный город» является комплексом, интегрирующим в единую сеть множество систем безопасности и предупреждения угроз, ранее работавших по линиям МВД, МЧС, лесоохраны, муниципалитетов и других ведомств. В единое ядро системы сведены оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, система мониторинга паводковых ситуаций, мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов, системы 112, камер видеонаблюдения, обнаружения лесных пожаров, мониторинга объектов энергетики, спутникового мониторинга объектов АПК, безопасности в школах.

На открытые конкурсы были выставлены восемь контрактов с начальной ценой без малого 1,2 млрд руб. Однако в результате торгов «Мегафон» предложил построить систему во всех восьми муниципалитетах за общую сумму чуть больше, чем 1 млрд руб., и предложения телеком-оператора конкурсная комиссия признала лучшими.

Из материалов, опубликованных на сайте госзакупок, видно, что некоторые участники торгов пытались оспорить результаты конкурсов, заявляя о нарушениях при их проведении. Однако Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев их жалобы, признала решения конкурсной комиссии законными.

Андрей Обнорский