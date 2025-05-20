Практиковавшего на Кубани блогера-хирурга арестовали по делу о порнографии

Кунцевский районный суд Москвы санкционировал арест пластического хирурга и популярного блогера Юрия Алтуняна, подозреваемого в незаконном производстве и обороте порнографических материалов с использованием интернета (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Как пишет «Ъ», в отношении врача избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант Алтунян был задержан в прошлый четверг, после чего, как утверждают его представители, связь с ним прервалась. Подробности уголовного дела в настоящий момент не разглашаются. Известно, что подозреваемый оказывает медицинские услуги в ряде городов, включая Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону и Пятигорск, а также возглавляет частный медицинский центр в Обручевском районе столицы. Согласно информации на сайте учреждения, оно позиционируется как многопрофильная клиника с направлениями в области пластической хирургии и косметологии. На данный момент запись на прием в клинику приостановлена.

Юрий Алтунян также активно вел блог в социальной сети Instagram (входит в холдинг Meta, признанный экстремистским и запрещенный в РФ), где делился записями о профессиональной деятельности, а также личными историями. Количество подписчиков на странице хирурга превышает два миллиона человек.