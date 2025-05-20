Бастрыкин изучит обстоятельства смерти пациентки в Крымской ЦРБ

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крымска, скончавшейся в августе 2024 года из-за неверной дозировки анестезии при операции. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

Уголовное расследование было начато по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после того, как стало известно о смерти женщины из-за ненадлежащей медицинской помощи.

Следствие установило, что в августе 2024 года у пациентки был диагностирован перелом руки, требующий хирургического вмешательства. Во время операции произошла ошибка с дозировкой анестетика, что привело к остановке сердца и, как следствие, к летальному исходу.

Александр Бастрыкин запросил информацию о выявленных обстоятельствах и потребовал отчета о результатах расследования по его завершении. Контроль за выполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.

Мария Удовик